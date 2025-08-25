İç Mimarlık öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
İstanbul Beşiktaş’ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıktı. Uçar’ın birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının kısa bir süre önce iş yeri açıp evden ayrıldığı ortaya çıktı. Uçar’ın ölmeden hemen önce bir arkadaşına sorunlarım var diye mesaj attığı iddia edildi.
Amasya'dan İstanbul'a kazandığı üniversitede İç Mimarlık okumak için gelen Helin Uçar Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. Tek başına yaşıyordu. 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde oturan Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansın bedeniyle karşılaştı. Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"SESSİZ SAKİNDİ"
Komşuları Helin Uçar'ı "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle anlattı. Ölümün nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR
Uçar'ın evinde ölü bulunduğu sırada vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadığı kesin ölüm nedeni için rapor beklendiği öğrenildi.