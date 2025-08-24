İç Mimarlık öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü! Gözler otopsi raporuna çevrildi!
İstanbul Beşiktaş’ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulundu. Uçarın vücudunda kesici delici alet izine rastlanmazken kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından belli olacak.
Amasya'dan İstanbul'a kazandığı üniversitede İç Mimarlık okumak için gelen Helin Uçar Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. Tek başına yaşıyordu. İddiaya göre önceki gün ailesi tüm aramalara rağmen Helin'e ulaşamadı.
Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansın bedeniyle karşılaştı.
Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.