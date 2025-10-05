Iğdır’da kaza yapan araç ters döndü

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Karaağaç Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 NB 1357 plakalı otomobil, dört yolun birleştiği noktada 06 CZN 543 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç takla atarak ters döndü. Kazada şans eseri ölen olmazken 2 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

VATANDAŞLAR TRAFİK IŞIĞI İSTEDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, caddenin yeni çevre yolu olarak yapıldığına dikkat çekerek trafik ışıklarının bulunmadığını belirtti. Bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık kazaların yaşandığını vurgularken yetkililere acil önlem çağrısında bulundu. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken vatandaşlar benzer olayların yaşanmaması için kavşağa en kısa sürede trafik ışığı ve uyarı levhalarının yerleştirilmesini istiyor.