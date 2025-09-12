İki genç kız arabada 30 kurşunla infaz edilmişti: 3 yıl aradan sonra flaş gelişme

13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.