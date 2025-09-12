İki genç kız arabada 30 kurşunla infaz edilmişti: 3 yıl aradan sonra flaş gelişme
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca kar maskeli şahısların 30 el ateş açması sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheliler yakalanarak tutuklandı.
13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Olayın sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün cenazeleri incelenmek üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.
POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
Olayın ardından yapılan çalışmalarla şüphelilerden R.T., Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.