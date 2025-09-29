İlayda Alişan'ın memleketini duyanlar çok şaşırdı! Seda Sayan'ın müstakbel gelini bakın nereliymiş...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir aşk yaşayan İlayda Alişan, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Güzel oyuncu bu sefer memleketi ile şaşırttı. Bakın Seda Sayan'ın müstakbel gelini nereli çıktı...

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Trabzonlu olan Alişan, iş hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatında da mutluluğu yakalamış görünüyor.

Peki siz şimdilerde yaşadığı aşk ile adeta bulutların üzerinde olan Alişan'ın aslen nereli olduğunu biliyor musunuz?

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin memleketleri!

Oktay Kaynarca-

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.

Fahriye Evcen

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni.

Emre Altuğ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

Mert Ramazan Demir

VAN

Aslı Enver

KIBRIS

Murat Boz

EREĞLİ

Müjde Uzman

İSTANBUL

Mehmet Yılmaz Ak

DiİYARBAKIR

Sertp Erener

İİSTANBUL

Fahriye Evcen

KAVALA GÖÇMENİ

Hande Ataizi

BURSA

Miray Daner

İstanbul

Gülçin Santırcıoğlu

İzmir

Beril Pozam

İstanbul

Buğra Gülsoy

Ankara

Burak Özçivit

İSTANBUL

Haluk Bilginer

Seferihisar

Ferhat Göçer

ŞANLIURFA

Sezen Aksu

DENİZLİ

Hande Doğandemir

ANKARA

Burcu Biricik

Antalya

Çağla Şıkel

Babas Karslı bir Azerbaycanlı

Aytaç Şaşmaz

Manisa

Burcu Esmersoy

İstanbul

Safiye Soyman

Bolu

Kaan Urgancıoğlu

İzmir

Diren Polatoğulları

Tunceli

Kerem Cem

Muğla-Milas

Beren Saat

ANKARA

Bergüzar Korel

İstanbul

Demet Evgar

Manisa

Arzum Onan

Ankara

Serdar Ortaç

Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir.

Aras Bulut İynemli

İstanbul

Hande Soral

Bursa

Özge Yağız

SİVAS

Beyazıt Öztürk

BOLU

Nil Karaibrahimgil

ANKARA

Burak Tozkoparan

RİZE

Şifanur Gül

ANKARA

Can Yaman

İSTANBUL

Kıvanç Tatlıtuğ

ADANA

Murat Dalkılıç

İZMİR

Pınar Deniz

ADANA

Hande Erçel

BANDIRMA

Serenay Sarıkaya

ANKARA