İlayda Alişan'ın memleketini duyanlar çok şaşırdı! Seda Sayan'ın müstakbel gelini bakın nereliymiş...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir aşk yaşayan İlayda Alişan, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Güzel oyuncu bu sefer memleketi ile şaşırttı. Bakın Seda Sayan'ın müstakbel gelini nereli çıktı...
Ünlü oyuncu İlayda Alişan, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.
Trabzonlu olan Alişan, iş hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatında da mutluluğu yakalamış görünüyor.
Peki siz şimdilerde yaşadığı aşk ile adeta bulutların üzerinde olan Alişan'ın aslen nereli olduğunu biliyor musunuz?
Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur.