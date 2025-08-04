İnan Kıraç davasında yeni perde: Evliliği biten Emine Alangoya’dan İpek Kıraç’ı şoke eden hamle!
Ünlü işadamı İnan Kıraç ile evliliği iptal edilen Emine Alangoya, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç ve iki vasi avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Söz konusu dilekçede, “Gerçeğe aykırı raporlarla İnan Kıraç’ın vesayet altına alınması, malvarlığına el koymak için kurulan bir örgüt faaliyetidir” ifadeleri yer aldı. İşte davanın yeni detayları…
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı… 88 yaşındaki işadamı İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya (75) ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıkmış ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeye gitmişti. Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alınan raporda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Bu gelişmelerin ardından İnan Kıraç'a 2 avukat vasi olarak atanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunun ardından ise İstanbul Anadolu 18'inci Aile Ma hkemesi 18 Temmuz'da İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptaline karar vermişti.
Hürriyet'in haberine göre; Mahkemenin evliliğin iptaline karar vermeden tam 18 gün önce 30 Haziran'da Emine Alangoya'nın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İpek Kıraç ve İnan Kıraç'a vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Alangoya, suç duyurusu dilekçesinde 3 isme, 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüt adına suç işlemek', 'evrakta sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vasilik görevini suiistimal suretiyle görevi kötüye kullanmak' gibi suçlamalar yöneltti. Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: "İnan Kıraç'ın vesayet altına alınması, malvarlığına el koymak için kurulan bir örgüt faaliyetidir.