İnan Kıraç davasında yeni perde: Evliliği biten Emine Alangoya’dan İpek Kıraç’ı şoke eden hamle!

Vasi olarak, bu konuda daha önce hiçbir deneyim ve tecrübeleri olmayan şüpheliler Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin her biri aylık 1 milyon 650 bin TL maaşla vasi olarak tayin ettirilmiştir. İpek Kıraç, bu vasileri de kendi kontrolüne almıştır."

Dilekçenin devamımda, İnan Kıraç'ın ATK dışında tarafsız ve bağımsız bir uzman heyet tarafından bizzat muayenesinin yapılması ve nörolojik bir yetersizliğinin olup olmadığının tespit edilmesi talep edildi.