İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İzmir’de kaçırıp Bağcılar’da tuttular: 15 milyon fidye istediler!

İzmir'de polise başvuran tekstil işiyle uğrayan iş insanı A.A.'nın eşi, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polisten yardım istedi. Yapılan çalışmalarda A.A.'nın kaçıranlar tarafından İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ihbar ulaşması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaçırılan A.A.'nın önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildiği burada İstanbul'dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar'da park halinde buldu. Yapılan çalışmada şüphelilerin aracı park ettikleri çok yakın bir sitede bulundukları belirlendi. İş insanı A.A.düzenlenen operasyonla kurtarılırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.