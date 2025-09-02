İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşılmıştı! DNA testi için parça alındı! Vücut bütünlüğünün bozulma riski var!

Bu arada, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında bilgisi alındı. DHA muhabiri, soruşturmada Tatlıtuğ'un 11 Ağustos'ta, İstanbul'da verdiği ifadeye ulaştı. Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, "En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay'dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay'dan 14.29'da, "Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar" yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi" dedi.

'ARAMAYA VE MESAJ GÖNDERMEYE DEVAM ETTİM'

Halit Yukay'ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada'da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos'ta Halit Yukay'ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesine şöyle devam etti: "17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37'nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, 'Neredesin tam olarak' diye. O da bana, 'Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce' dedi. 'Her şey kontrol altında, merak etme' dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. 'Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım' dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum. Marmara Adası bölgesinde telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit oldum. Bundan 4 hafta önce kendi teknemi, Yalova'dan aynı rota üzerinden Halit Yukay ile beraber götürdük. Ondan dolayı telefon çeker, bir süre sonra konuşuruz diye telaş etmedim. Ara ara sürekli aramalara ve mesaj göndermelere devam ettim. Şarjının bitmiş olduğunu düşündüm. Daha sonra Halit Yukay'ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi bu durumun, yani Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğu, ama telaş etmememiz gerektiğini, daha sonrasında kendisinin de aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme'de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz." Tatlıtuğ'un Yukay ile son kez konuştuğu saat olan 17.09'dan sonra defalarca kendisini arayıp, mesaj yazdığı da görüldü.