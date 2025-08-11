İspanya'daki kanlı hesaplaşmanın sebebi: Sosyal medya! Caner Koçer cinayetinde 'Casperlar' detayı...

İspanya’nın Torrevieja kentinde gerçekleşen ve Türkiye’de de gündem yaratan Caner Koçer cinayetinin perde arkası ortaya çıktı. Daltonlar Suç Örgütü’nün sosyal medya sorumlusu olan Koçer’in, rakip Casperlar Suç Örgütü tarafından “Kanal Tıkama İnfazı” yöntemiyle öldürüldüğü belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Daltonlar başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri'yle etkin bir mücadele dönemi başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı olan Asayiş Büro Amirlikleri'nin koordineli mesaisiyle silahlı organize çetelere peş peşe büyük darbeler vurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU...

İstanbul genelinde silahlı çetelere seri ve yıldırıcı operasyonlar düzenlenirken; İspanya'da bir cinayet işlendi. İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde lider kadrosundan olan ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki Caner Koçer, 3 Ağustos Pazar günü İspanya'nın Torrevieja Şehri'ndeki işlek bir caddede silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü. Cinayet sonrası İspanya polisi; infazı gerçekleştiren üç saldırganı yakaladı. Üç saldırgan da İspanya'da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

TÜM SALDIRILARI ORGANİZE EDEN İSİM...

SABAH'ın ulaştığı bilgilere ve iddialara göre; geçmişte İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde çok sayıda suça karışan Caner Koçer bir süre sonra İspanya'ya kaçtı. Örgüte yeni katılımları tamamen sosyal medya üzerinden yapan Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde liderlerinden olan Caner Koçer'in, örgütün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" konumunda olduğu ve özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gençlerin Daltonlar Suç Örgütü'ne katılmalarında önemli rol oynayan isimlerin başında geldiği iddia edildi.

KANLI İNFAZIN SEBEBİ...

Caner Koçer'in aynı zamanda Daltonlar adına düzenlenen tüm silahlı saldırıları organize eden üst düzey isim olduğu ifade edildi. Kanlı infazın, Daltonlar Suç Örgütü ile aralarında husumet bulunan ve Daltonlar Suç Örgütü ile husumetli bir diğer suç örgütü Çirkinler ile ittifak halinde bulunan Casperler Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Casperlar Suç Örgütü'nün üyelerinin; husumetli oldukları Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni eleman temin etmesini önlemek amacıyla Caner Koçer'i hedef seçtikleri, çetelerin arasındaki silahlı saldırıların değerlendirildiği istihbarat raporlarına yansıdı.

Cinayet suç dünyasında ise "Kanal Tıkama İnfazı" olarak değerlendirildi. İstanbul Emniyeti; Caner Koçer'in öldürülmesine karşılık İstanbul'da herhangi bir misilleme saldırısı yaşanmaması için silahlı çetelere ve Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik daha yoğun bir mesai süreci başlattı.