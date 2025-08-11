İspanya'daki kanlı hesaplaşmanın sebebi: Sosyal medya! Caner Koçer cinayetinde 'Casperlar' detayı...

İspanya’nın Torrevieja kentinde gerçekleşen ve Türkiye’de de gündem yaratan Caner Koçer cinayetinin perde arkası ortaya çıktı. Daltonlar Suç Örgütü’nün sosyal medya sorumlusu olan Koçer’in, rakip Casperlar Suç Örgütü tarafından “Kanal Tıkama İnfazı” yöntemiyle öldürüldüğü belirlendi.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 09:11

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Daltonlar başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri'yle etkin bir mücadele dönemi başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı olan Asayiş Büro Amirlikleri'nin koordineli mesaisiyle silahlı organize çetelere peş peşe büyük darbeler vurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU... İstanbul genelinde silahlı çetelere seri ve yıldırıcı operasyonlar düzenlenirken; İspanya'da bir cinayet işlendi. İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde lider kadrosundan olan ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki Caner Koçer, 3 Ağustos Pazar günü İspanya'nın Torrevieja Şehri'ndeki işlek bir caddede silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü. Cinayet sonrası İspanya polisi; infazı gerçekleştiren üç saldırganı yakaladı. Üç saldırgan da İspanya'da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.