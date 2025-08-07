Isparda'da vahşet! Çocuklarının önünde eşini elleriyle boğdu! Kalp masajı işe yaramıştı ama...

Isparta’da yabancı uyruklu çift arasında çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonlandı. Yabancı uyruklu 29 yaşındaki Muhammed M. R., 4 çocuğunun annesi olan eşi Fatıma Rahmani’yi boğarak öldürmeye çalıştı. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli koca tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 14:19

Olay, geçtiğimiz gece saat 02.15 sıralarında, Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, Yabancı uyruklu Muhammed M. R. (29) ile eşi Fatıma Rahmani (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, öfkeli koca eşini boğmaya başladı.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU: KALP MASAJIYLA DÖNDÜRÜLDÜ AMA... Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz yatarken buldu. Nabzı zayıf olan kadına olay yerinde kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen Rahmani, acil olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.