SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da dehşet anları: Uyuşturucu alıp ailesine kabusu yaşattı polise bıçakla saldırdı!

Daha sonra göğsünden hafif biçimde kendisini yaralayan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sevk edilen sağlık görevlileri bıçaklı S.Ö.'ye kapı kilitli olduğu için ulaşamayarak polisi bekledi. Sevk edilen polisler kadını elindeki bıçağı bırakarak, kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.