İstanbul Boğazı'nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı: O anlar kamerada
İstanbul boğazında Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 2 kişinin yaralandığı tespit edildi.
2 YOLCU YARALANDI
Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır.