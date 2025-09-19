İstanbul Boğazı’nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı: O anlar kamerada

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 2 kişinin yaralandığı tespit edildi.