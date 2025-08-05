İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını tekme atıp merdivenlerden yuvarlamıştı: İşte cani baba hakkında istenen ceza!
İstanbul Eyüpsultan’da cani baba Turgay T., 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme attı, ardından merdivenlerden yuvarladı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tutuklanan baba hakkında iddianame hazırlandı. İşte detaylar…
Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme atıp merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli baba Turgay T.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 3 yaşındaki M.T. 'mağdur', anne Aycan T. 'müşteki' ve baba Turgay T. 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
BİRDEN FAZLA SUÇTAN KAYDI VAR!
Mağdur M.T.'nin yaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Turgay T.'nin birden fazla suçtan adli sicil kaydının olduğu, böylece suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeni ile mağdurun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığının görüldüğü de aktarıldı.