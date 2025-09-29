İstanbul - Gaziosmanpaşa’da esnafa küfür edip otomobillere taşla saldırdı

Aralarında hiçbir husumet olmadığını ifade eden Mustafa Çoban, bunun ilk olay olmadığını; zanlının daha önce de saldırdığını söyledi. Mustafa Çoban, "Dün akşam ben evimdeydim. Ortağım aradı, karakolda çağırdılar. Karşı esnaf arabaya zarar vermiş; ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Karakolda öğrendim. Taşla arabaya saldırmış. Her akşam içer. Öğlen 1-2 gibi içmeye başlar; akşama doğru herkese saldırır. Kimi gözüne kestirdiyse söver, küfür eder, hakaret eder, saldırır. Burada bir senedir esnafız, daha önceden şikâyet etmiştik. Müşterilerim de vardı; hanımıyla gelmişti, hanımı çok korktu. Gelenleri, geçenleri rahatsız ediyor. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz; ama sanki ekmeğimizi yedirmemeye niyetli. Şu an şikâyetçiyiz. Kendisi şu anda nezarette. Ama bugün yüzde seksen çıkar. Her akşam böyle oluyor; bıktık artık" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİZ, HUZURUMUZU KAÇIRIYOR'

Olay anına tanıklık eden Ramazan Lenger ise, "Ben oradaydım; aracın zarar gördüğünü bizzat gördüm. Bize hakaret ve küfür etti. Daha önce de aynı şekilde hakaret ediyordu. Sürekli yaşanan bir durum bu. Dün gece de en sonunda polisi aradık; daha önce kaç kere aradık ama gelmediler. Hatta o gün dükkanın içine de girmişti; müşteriler vardı, müşteriler korktu; yanında çocuğu bile vardı. Olay dün akşam 18:30–19:00 saatleri arasında oldu. Esnaflar şikayetçi, ister istemez huzurumuz kaçıyor" şeklinde konuştu.

'BANA BIÇAK ÇEKTİ'

Daha önce de saldırganla sorun yaşayan Emin Sevilmiş ise kendisine bıçak çekildiğini iddia etti. Sevilmiş, "Dün akşam arkadaşlarla oturuyorduk, geldi. Sarhoştu, küfür etmeye başladı. Benden para istedi; ben de 'param yok' dedim. Bana 'benden borcun var' dedi ama benim borcum yok. Sonra küfür etmeye başladı. Onu alıp götürdüm, yerine bıraktım; döndüm. Arkadaşın arabası vardı, kendisi de yanımdaydı. Tekrar gelince küfür etmeye başladı ve arabaya zarar verdi. 'Yapma, etme, vurma' dedikçe devam etti. 'Git otur, sabrımız taşıyor' dedim. 'Ben burada esnafım, sizi barındırmam. Dükkanınızı açtırmam, sizi vururum. Öldürürüm' dedi. Bana birkaç kez bıçak çekti; bıçağı elinden aldık. Son 3–4 aydır böyle; içip geliyor, küfür ediyor. Bana da bu arkadaşlara da takmış durumda" dedi.