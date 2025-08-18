İstanbul için sağanak sürprizi! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu. Hem bugünün hem de çarşamba gününün hava durumu tahminleri yayınlandı. İşte güncel hava durumu raporunun detayları ve sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı.

Rapora göre, İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Kentin genelinde hava sıcaklığı 30 derece civarında seyredecek.

DİĞER İLLER İÇİN YAĞIŞ VE SICAKLIK TAHMİNLERİ

Yağış uyarısı sadece İstanbul'la sınırlı değil. Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç kesimleri, Aydın'ın kuzeyi, Antalya'nın batısı, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri de yağış alacak. Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde ise Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde de yerel yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu bölgelerin dışında kalan yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında bekleniyor. Bu duruma bağlı olarak bazı büyükşehirlerin hava durumu ve en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu 35°C, İzmir'de öğle saatlerinden sonra iç kesimler sağanak yağışlı 32°C, Adana'da hava parçalı bulutlu 35°C, Antalya'da öğleden sonra batı kesimlerde sağanak yağışlı 30°C, Erzurum'da az bulutlu ve açık bir hava beklenirken sıcaklık 33°C'yi bulacak, Diyarbakır'da ise az bulutlu ve açık havada sıcaklıklar 41°C'ye kadar yükselecek.

AKOM'DAN ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN EKSTRA UYARI

Meteoroloji'nin yanı sıra, AKOM da İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Paylaşılan tahminde, çarşamba günü İstanbul'da yine yerel sağanak yağış beklendiği belirtildi. Bu uyarı, İstanbulluların hem bugün hem de çarşamba günü hava durumuna dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

18 AĞUSTOS 2025, PAZARTESİ

Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Kuzey ve batı bölgelerde yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında, Marmara'nın doğusunda ve Batı Akdeniz'de yerel sağanak yağışlar görülebilir. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

19 AĞUSTOS 2025, SALI

Salı günü, sağanak yağışlar batıdan doğuya doğru ilerliyor. Marmara ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde, özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında da yerel yağışlar devam edecek. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise sıcaklıklar çok yüksek seyretmeye devam ediyor.

20 AĞUSTOS 2025, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü sağanak yağışlar daha da yaygınlaşıyor. Marmara, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz'in doğu kıyılarında yağışlar kuvvetli olabilir. Ülkenin geri kalanında hava parçalı bulutlu ve sıcak geçecek.

21 AĞUSTOS 2025, PERŞEMBE

Yağışlı hava perşembe günü de etkisini sürdürüyor. Karadeniz kıyılarında ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanaklar devam ederken, diğer bölgelerde bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40°C'nin üzerine çıkarak yüksek seviyelerde kalacak.

22 AĞUSTOS 2025, CUMA

Haftanın son iş gününde yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk ediyor. Sadece Karadeniz'in doğu kıyılarında hafif sağanaklar görülebilir. Ülkenin genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yine 40°C'yi aşacak. Genel olarak sıcak bir hafta sonuna doğru ilerliyoruz.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

SABAH (06:00-12:00)

Sabah saatlerinde Türkiye'nin batı ve kuzeybatı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde hafif sağanaklar görülebilir. İç Ege ve Batı Akdeniz'in bazı bölgeleri de yağışlı olacak. Ülkenin büyük bölümü ise güneşli ve açık bir havaya sahip.

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Bursa, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevresinde sağanak yağışlar daha belirgin hale geliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Özellikle Çankırı, Çorum ve Amasya çevresinde yer yer kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) beklendiği belirtiliyor.

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin artmasıyla birlikte, Çankırı, Çorum ve Amasya'da kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) devam edecek. Yağışlı bölgeler ise Karadeniz'in doğu kıyılarına doğru kayıyor. Diğer bölgeler genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacak.

19 AĞUSTOS 2025, SALI

Gece (00:00-06:00) Salı gününün ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Karadeniz'in doğu kıyılarında etkili olacak. Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağışlar görülecek. Ülkenin geri kalanında hava az bulutlu ve açık geçecek. Yurdun genelinde güneşli bir gün bizleri bekliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık