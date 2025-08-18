İstanbul için sağanak sürprizi! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu bölgelerin dışında kalan yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında bekleniyor. Bu duruma bağlı olarak bazı büyükşehirlerin hava durumu ve en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu 35°C, İzmir'de öğle saatlerinden sonra iç kesimler sağanak yağışlı 32°C, Adana'da hava parçalı bulutlu 35°C, Antalya'da öğleden sonra batı kesimlerde sağanak yağışlı 30°C, Erzurum'da az bulutlu ve açık bir hava beklenirken sıcaklık 33°C'yi bulacak, Diyarbakır'da ise az bulutlu ve açık havada sıcaklıklar 41°C'ye kadar yükselecek.