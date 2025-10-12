İstanbul merkezli 50'den fazla adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 14 kadın kurtarıldı!

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 26 sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 avro, 13 bin 150 lira ile mağdur kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

50'DEN FAZLA ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 şüphelinin suça karıştığını tespit etti. Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın yanı sıra Muğla ve Artvin'deki 39 adrese 3 Ekim Cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.