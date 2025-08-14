İstanbul’da 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Yarı çıplak haldeydi!
Şişli’de tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı kanepenin üstünde sırtüstü yarı çıplak yatar halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, salonda uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çanlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kahreden olay, dün saat 13.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı'dan (23) bir süre haber alamayan halası Azime Çanlı (54) yeğeninin evine gitti.
Eve giden hala içeriye giremeyince yeğeninin hayatından endişe ederek ihbarda bulundu. Halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren ekipler, Çanlı'yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Çanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Diğer yandan Yusuf Emin Çanlı'nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Çalışmaların ardından Yusuf Emin Çanlı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.