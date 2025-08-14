İstanbul’da 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Yarı çıplak haldeydi!

Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı. Acılı kadın "Yusuf'um bana böyle mi yapacaktın. Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusuf'umu. Yusuf'um yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım" sözleriyle bağırarak ağladı.