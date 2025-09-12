İstanbul’da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! ’Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar’

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesi'nin kantin ihalesiyle ilgili olduğu iddia edilen bir husumet nedeniyle yaşandı. Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, hastane bahçesine girerken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SUÇ KAYDI KABARIK SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin çalıntı bir motosikletle kaçtığını tespit etti. Kısa süren takibin ardından A.K. ve Ş.D. isimli şüpheliler, Beyoğlu'nda yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden A.K.'nin 11 farklı suç kaydının olduğu ve üzerinde bir tabanca ile çok sayıda mermi bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.