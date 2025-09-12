İstanbul'da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! 'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar'

İstanbul'da eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, 13 gün arayla ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Daha önce "kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" açıklamasıyla gündem olan Gülmez, bu kez Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde motosikletli saldırganlar tarafından vuruldu. Kolundan yaralanan Gülmez hastaneye kaldırılırken, Beyoğlu'nda yakalanan şüphelilerin suç kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul’da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! ’Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar’
DHA

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesi'nin kantin ihalesiyle ilgili olduğu iddia edilen bir husumet nedeniyle yaşandı. Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, hastane bahçesine girerken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İstanbul’da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! ’Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar’

SALDIRININ DETAYLARI: HASTANE BAHÇESİNDE KORKU DOLU ANLAR

Olay anında hemen yönetim binasına sığınarak canını kurtaran Gülmez, kolundan hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezai Gülmez, daha sonra hastaneye sevk edildi. Yetkililer, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

İstanbul’da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! ’Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar’

SUÇ KAYDI KABARIK SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin çalıntı bir motosikletle kaçtığını tespit etti. Kısa süren takibin ardından A.K. ve Ş.D. isimli şüpheliler, Beyoğlu'nda yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden A.K.'nin 11 farklı suç kaydının olduğu ve üzerinde bir tabanca ile çok sayıda mermi bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul’da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! ’Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar’

13 GÜN ARA İLE İKİNCİ SALDIRI: HEDEF YİNE GÜLMEZ'Dİ

Bu saldırı, Sezai Gülmez'e yönelik 13 gün içinde düzenlenen ikinci silahlı saldırı oldu. 31 Ağustos'ta Sarıyer'deki evine yapılan ilk saldırıda, Gülmez'in şoförü bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından basına konuşan Gülmez, "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" diyerek saldırıların arkasındaki tehdidin boyutunu gözler önüne sermişti.

İstanbul’da akılalmaz olay! Sezai Gülmez 13 günde 2.kez vuruldu! ’Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar’

Bu son olay, Gülmez'in iddialarının ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yetkililer, saldırıların arkasındaki nedenleri ve husumeti aydınlatmak için çalışmalarına devam ediyor.