İstanbul'da anne kıza GPS'li taciz: Sürekli bizi takip ediyor korkuyoruz!
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. İddialara göre Funda K'nin (49) aracına, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi Emre Ç. (39) tarafından takip cihazı takıldı. Uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç. serbest kaldı. Anne kız ise yardım çağrısı yaptı: Çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz...
İstanbul'da anne kıza GPS'li taciz: Sürekli bizi takip ediyor korkuyoruz! Dehşet dolu olay 8 Eylül'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yaşandı... 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı.
6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.'yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.'nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI!
Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.'yi okula götüren Funda K.'yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç. tehditlerde bulununca Funda K.'nin ilk evlliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.'nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan Emre Ç. daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti | Video