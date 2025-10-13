İstanbul’da dolandırıcılara dev operasyon: ‘İcra yoluyla’ vurgun oyununda mağdur sayısı 22 Bin!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza attı. Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri ve aralarında dolaşımda olan para tam 10 milyar lirayı bulduğu tespit edildi. Ekipler konuyla ilgili 33 kişiyi gözaltına alırken, 400 milyon liralık mal varlığı ve 16 şirkete de el koydu. Şüphelilerin, bankaların kara listesinde olan kişileri kendilerine borçlandırıp milyonlarca lira para kazandıkları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 15:29

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları, kredi verme vaadiyle dolandıran şebekenin varlığını tespit etti. Bankaların kredi vermediği vatandaşlara sosyal medyada yaptıkları reklamlarla ulaşan şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilere kurdukları şirketler aracılığıyla senet ya da sahte ürün satışı için yaptıkları fatura karşılığında para verdikleri tespit edildi.

İŞLEM HACMİ YAKLAŞIK 10 MİLYAR LİRA! Şüphelilerin daha sonra bu senetleri icraya vererek, mağdurlara verdikleri parayı çok yüksek faiz ve icra yoluyla tahsil ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şebeke üyelerinin bu amaçla 16 şirket kurduğu ve bu şirketlerin son 3 yıldaki toplam işlem hacminin yaklaşık 10 milyar lira olduğu tespit edildi.