İstanbul'da eczaneye silahlı 'haraç' saldırısı! 'Bu parayı vermeyeceğim'
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir eczane silahlı saldırıya uğradı. Eczane sahibi, daha önce kendilerinden haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini ve kendilerini darp ettiğini öne sürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde bulunan Mehtap Eczanesi'ne 13 Eylül gecesi tabancayla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Eczane sahibi Ö.B. ve oğlu B.B., daha önce kendilerinden haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Darp anı ve kurşunlama yaptığı iddia edilen kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"BU PARAYI VERMEYECEĞİM"
Eczane sahibi Ö.B., yaşadıklarını anlatarak, "Cemil Meriç Mahallesi'nde Mehtap Eczanesi'nde çalışmaktayız. Daha önceden herkesin başına bela olan, gasptan, çalıntı motosiklet, araba hırsızlığından içeri girip sonra salıverilen kişiler tarafından darp edildim. Darp edildikten sonra benden 200 bin dolar haraç istediler. Bunu emniyetteki ifadelerimde de dile getirdim. Bu şahıslar halen dışarıda. 'Bu parayı vermeyeceğim' dedikten iki gün sonra eczanemizi kurşunlattılar. Bunlar çete olmuşlar, herkese kurşun atan, başına bela olan, hırsızlık yapan, herkese zarar veren kişiler. Daha önce bir pastanede de şahsı darp ediyorlar, elindeki parayı alıyorlar, yine içeri giriyorlar ve yeni çıktılar hapisten. Aynı şekilde devam ediyorlar. Polise gerekli ifadeleri ve isimleri verdik ve emniyet tarafından aranıyorlar. Eczaneyi açtığımızda bir baktık komple eczane kurşunlanmış vaziyette emniyette bunun bütün kamera görüntüleri var" şeklinde konuştu.
"KONUŞTURMAYA DEĞİL DARP ETMEYE GELMİŞLER"
Darp olayını anlatan B., "Eczaneye geldiklerinde 'bir dakika dışarı gelir misin' diyerek çıkarttılar. Konuşacağız sandım ama 4-5 kişi pusuya düşürdü. Ellerinde bıçak vardı. Bıçak sallayamadılar ama darp ettiler. Kamera görüntülerinde de her şey belli. Buradaki esnaf da şahit. Şu an eczanede 5-6 yerde kurşun izleri var. Emniyet gerekli görüntüleri aldı, ifadelerimize başvuruldu. Şikayetlerimizi yaptık ama bu şahıslar halen dışarıda geziyorlar" dedi.