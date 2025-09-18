İstanbul’da eczaneye silahlı ’haraç’ saldırısı! ’Bu parayı vermeyeceğim’

"HARAÇ İSTEDİLER, VERMEYİNCE DÜKKÂNI KURŞUNLADILAR"

Ö.B.'nin oğlu B.B. ise, "Daha önceden de bunlar haraç istedikleri için bu olay oldu. Ben dükkanda çalışırken bana 'babanı darp ettiler' diye haber geldi. Hemen geldim ama onları bulamadım. Motosikletle kaçmışlardı. Sonra evlerinin önünden geçerken annesini gördüm, 'oğlun nerede' diye sordum. Annesi bana hakaret ve küfür edince kendimi tutamayıp ittirdim. Zaten kamera kayıtlarında belli, tokat atmış gibi bir durum söz konusu değil. Daha sonra abisini gördüm. O bana ilk darbeyi yaptı, ben de kendimi tutamayıp karşılık verdim. Mevzu bundan ibaret. Kesinlikle trafikte tartışma falan yok. 'Evini bastılar, trafikte kavga ettiler' gibi iddialar tamamen yalan. Asıl mesele şu, bizden haraç istediler, vermeyince dükkânı kurşunladılar. Ben de hakkımı aramak için onların evine gittim. Polis ifadelerinde de her şey var" ifadelerini kullandı.

Trafikte yol verme tartışması nedeniyle darp olayının meydana geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten B., "Bu haberlerin tamamı asılsızdır" dedi. Polis ekiplerinin darp ve kurşunlama olayına ilişkin çalışmaları sürüyor.