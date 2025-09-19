İstanbul’da eniştesini öldürdü: O vahşetin cezası belli oldu!

Bağcılar'da, iki çocuk babası Murat Akkuş (40) eşinin erkek kardeşi Celal Korkmaz tarafından 13 Ekim 2024 tarihinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli, Celal Korkmaz olayın ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aynı binada oturan Murat Akkuş ve Celal Korkmaz arasında kira parası nedeniyle alacak verecek anlaşmazlığı yaşandığı belirtildi. Olay günü Akkuş ile Korkmaz'ın telefonda kirala meselesi nedeniyle tartıştıkları ve sonrasında Celal Korkmaz'ın yanında getirdiği bıçak ile Murat Akkuş'u sol arka bel kısmından bıçakladığı, Korkmaz'ın olayda kullandığı bıçağı emniyet görevlilerine teslim ettiği bilgisi yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Akkuş'un, vücudunda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edildi. İddianamede maktulün ölümünün kesici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğine de yer verildi. Celal Korkmaz'ın ifadesinde, "Murat Akkuş kız kardeşim Ceylan Akkuş'un kocası. Ailenin en büyük çocuğu olduğum için Murat bana düşmanlık beslerdi. Ben tek maaş çalıştığım için babam benden kira almazdı bundan dolayı Murat bu duruma tepki gösterdi. Olay günü beni aradı 'Gel bu sorunu çözeceğiz seninle halledeceğiz' diyerek beni aşağı çağırdı. Gitmezsem evine, çocuklarına zarar verebileceği için giderken yanına mutfaktan güvence olarak ekmek bıçağı alıp belime koydum' dediği de iddianamede yer aldı. İddianamede aryıca Korkmaz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.