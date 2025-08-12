SON DAKİKA... İstanbul hava sahasında panik anları: Gerekirse Büyükçemece Gölü’ne iniş yapacağım
SON DAKİKA... Antalya’dan kalkış yapan uçak Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken ön dikmesinde arıza meydana geldi. Pilot anında Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçti. Büyük paniğin yaşandığı olayda pilotla kule arasındaki telsiz konuşmaları böyle kaydedildi: Gerekirse Büyükçemece Gölü’ne iniş yapacağım.
Antalya'dan kalkış yapan uçak Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken, Öğle saatlerinde, ön dikmesinde arıza meydana geldi. Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil iniş yapacağını bildirdi.
Pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini söyledi. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi.
Uçak Hezarfen Havalimanı'na saat 12.30'da inişini sorunsuz gerçekleştirirken olumsuz bir durum yaşanmadı. Pilotla kule arasındaki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.