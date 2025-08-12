SON DAKİKA... İstanbul hava sahasında panik anları: Gerekirse Büyükçemece Gölü’ne iniş yapacağım

"BAĞLANTI SORUNU OLABİLİR"

Pilot: Efendim mümkünse Hezarfen'e divert etmek istiyorum. İniş takımlarıyla ilgili monitörde bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım

Kule: Anlaşıldı efendim 05 pist başından Güney kuzey yönüne kat ediş serbest. Yaklaşma ile de koordinesini yapacağım. Hezarfen'e inişiniz tahmini kaç olur

Pilot: 1500 feet olacak tahmini 10 dakika

Kule: Şu an acil bir durum var mı ?

Pilot: Yok efendim ön iniş takımı monitör edemiyorum bağlantı sorunu olabilir. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapabilirim. Hezarfen'e divert etmek istiyorum