İstanbul’da kuyumcu vurgunu: 400 milyonluk altın ile sırra kadem bastı! Annemi 20 gün oyalamış

'ZİNCİR SAHTEYMİŞ'

Mağdur Semra Mutlu, "25 yıldır burada kuyumcuydu, güveniyorduk. Sürekli alışveriş yapıyorduk. En son 4 ay önce bir zincir almak istedim 130 bin liraya Bugün yarın sabah akşam diyerek 4 ay boyunca erteledi. 2 gün oldu kaçmış gitmiş. Daha önce de altın aldık onlar da sahte m değil mi bilmiyoruz. Bulgaristan'a kaçtığı söyleniyor. Burada birçok kişi mağduruz. Bir tane zincir verdi bana, 'Bunu tak şimdilik' dedi. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış. Kuyumcuda sordum ben, 130 bin lira dediler. Çok mağduruz" dedi.

'400 MİLYON KADAR BİR VURGUN'

Bir diğer mağdur Adem Kara ise, "Hakan ağabeyi önceden tanıyorduk, yıllardır alışveriş yapıyorduk. Annem bileziklerini buraya verdiğinde 20 gün boyunca annem oyalamış bugün yarın diyerek. Bir gün öncesinde de annem tekrar buraya geliyor, altınlarının nerede olduğunu soruyor. O da anneme cevap olarak dükkanın alev aldığını neredeyse binanın yanacağını söylemiş. Sonrasında annemi oyalayıp tekrar gönderiyor. BİR gün sonra tekrar geldiğimizde dükkan kapalıydı. Mahalleden duyuyoruz gittiğini. 400 milyon lira kadar bir vurgun yaptığı söyleniyor" diye konuştu.

'YURTDIŞINA KAÇTIĞI SÖYLENİYOR'

Mahalle sakini Yılmaz Karafırtınalar, "Özel araçlara binip gösteriş yaparak insanları kandırdı. İnsanların parasını alıp kaçmış.2-3 günden beri yok. Mağdurların sayısı çok, gelen giden de çok. Kime soruyorsan mağdur olmuş, neredesin mahallinin tamamı ve mahalle dışındaki birçok insanı mağdur etmiş. Yurtdışına kaçtığını söylüyorlar. İnsanlar bekliyor, arayış içerisindeler. Dükkan şu anda kepenkleri kendisi kapatıp gitmiş. İnsanlar buranın kapalı olduğunu görünce uyanmaya başladı. İnsanlar uyandıktan sonra tabii iş işten geçti" dedi.