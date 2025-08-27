İstanbul’da motosikletli suç örgütlerine büyük operasyon: 11 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, motosikletli suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 ayrı eyleme karıştığı ve Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 14:05

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise serbest kaldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER Adreslerde yapılan aramalarda 96 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümlü airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ve silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makineleri ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.