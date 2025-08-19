İstanbul’da pastaneden çıkan kadına taciz şoku: İmdadına fırıncı yetişti!

Mide bulandıran olay, dün saat 07.00 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İddialara göre, sabah işe gitmeden önce simit alan kadın, pastane önünde bekleyen adamın sözlü tacizine uğradı. Korkarak pastane çalışanlarından yardım isteyen kadın olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada pastane içerisindeki çalışanlara bakan adam içeriden koşarak gelen kişiyi görünce kaçmaya başladı. Caddenin sonuna kadar tacizciyi kovalayan pastane çalışanı yumruk atarak şüpheliyi uzaklaştırdı. Olayın ardından kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.