İstanbul'da satırlı vahşet! Genç kadının boğazını kestiler! Sokak ortasında...

Kan donduran olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı... Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. İşte vahşetin detayları...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 09:49 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 10:10

Tüyler ürperten vahşet dün akşam 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.