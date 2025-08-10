İstanbul’u bilmişti: Şener Üşümezsoy Balıkesir’deki depremi de bilmiş!

23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik İstanbul depremini önceden tahmin ederek hafızalara kazınan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bugün Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik deprem için de daha önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SINDIRGI DEPREMİ İÇİN UYARMIŞ Nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin ederek dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Sındırgı'daki bu depremle ilgili de daha önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.