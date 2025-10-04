İşte 5 soruda Gazze barış planı! İki devletli çözüm gündeme gelecek

ABD Başkanı Donald Trump Gazze için Barış Planı açıkladı. Dünyanın konuştuğu ve Hamas'ın ne vereceği merak edildiği barış planıyla ilgili SABAH, Gazze Barış Planı'nın kapsamını ve olası sonuçlarını 5 ana başlıkta Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile konuştu. İşte Ülger'in dikkat çeken değerlendirmeleri

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 08:02

SABAH, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze Barış Planı'nın kapsamını ve olası sonuçlarını 5 ana başlıkta Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile konuştu. 1 PLANIN GAZZE'YE YÖNELİK AVANTAJLARI NELERDİR? Kuşbakışı bakıldığında plan kapsamlı ve nihaî bir metin olmaktan uzak. Çatışmaların ve soykırımın sonlandırılması, Gazze'ye insani yardım sağlanması, işgal ve ilhakın olmayacağının bildirilmesi planın olumlu yönleri. İsrail'in mutabakata uymaması halinde ne tür müeyyide ile karşı karşıya kalacağı belirsiz.

2 HİÇBİR KAZANÇ OLMADIĞINI SÖYLEYENLER VAR KATILIYOR MUSUNUZ? Bir kez Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra açıklanan ateşkes planı nihai bir metin değil. Hamas'ın değişiklik talepleri olabileceğini düşünüyorum. Taslak, İsrail -Filistin ihtilafına nihai bir çözüm getirmiyor. Planın nihai bir barış değil ama bir ara dönem yaratmayı amaçladığı söylemek mümkün.