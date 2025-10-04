İşte 5 soruda Gazze barış planı! İki devletli çözüm gündeme gelecek
ABD Başkanı Donald Trump Gazze için Barış Planı açıkladı. Dünyanın konuştuğu ve Hamas'ın ne vereceği merak edildiği barış planıyla ilgili SABAH, Gazze Barış Planı'nın kapsamını ve olası sonuçlarını 5 ana başlıkta Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile konuştu. İşte Ülger'in dikkat çeken değerlendirmeleri
1 PLANIN GAZZE'YE YÖNELİK AVANTAJLARI NELERDİR? Kuşbakışı bakıldığında plan kapsamlı ve nihaî bir metin olmaktan uzak. Çatışmaların ve soykırımın sonlandırılması, Gazze'ye insani yardım sağlanması, işgal ve ilhakın olmayacağının bildirilmesi planın olumlu yönleri. İsrail'in mutabakata uymaması halinde ne tür müeyyide ile karşı karşıya kalacağı belirsiz.
2 HİÇBİR KAZANÇ OLMADIĞINI SÖYLEYENLER VAR KATILIYOR MUSUNUZ? Bir kez Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra açıklanan ateşkes planı nihai bir metin değil. Hamas'ın değişiklik talepleri olabileceğini düşünüyorum. Taslak, İsrail -Filistin ihtilafına nihai bir çözüm getirmiyor. Planın nihai bir barış değil ama bir ara dönem yaratmayı amaçladığı söylemek mümkün.
3 ATEŞKES İKİ TARAF İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR? ABD'den başlayalım. Trump'ın başarıya ihtiyacı var. İsrail açısından bakıldığında taslak öngörülen savaş hedeflerinden ikisine ulaşma anlamına gelecek. Filistinliler açısından bu anlaşma taslağı bir ara çözüm anlamına geliyor. Hamas, planı kabul edecek mi, ondan tam emin değilim. Ama bir şekilde ikna edilecek olsa bile ben Filistin mücadelesinin sona ereceği, akamete uğrayacağı kanaatinde değilim.