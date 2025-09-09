İtalya bu haberlerle çalkalanıyor: ’Türk mafyalar’ olayında yeni detaylar! Cezaevinden kaçırma planı

MELONİ'DEN TEBRİK

Başbakan Giorgia Meloni gerçekleştirilen operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo'da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi'yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan'ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli şekilde kutlamamızı sağladı" ifadelerini kullandı.