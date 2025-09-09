İtalya bu haberlerle çalkalanıyor: 'Türk mafyalar' olayında yeni detaylar! Cezaevinden kaçırma planı
İtalya'daki Santa Rosa Festivali sırasında iki Türk vatandaşı Barış Kaya ve Abdullah Atik, "festivale yönelik saldırı" şüphesiyle tutuklandı. İtalya'yı ayağa kaldıran olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kaya ve Atik’in, "Daltonlar" suç örgütü ile bağlantılı oldukları düşünülüyor. Savcılar, Kaya ve Atik’in Viterbo’da bulunan başka bir suç örgütü lideri İsmail Atiz (Hamuş) ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
Geçtiğimiz hafta, İtalya'nın Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde iki Türk vatandaşı, Santa Rosa Festivali'ne yönelik saldırı şüphesiyle makineli tüfekler ve tabancalarla yakalanmıştı.
Türk vatandaşlarının kaldığı pansiyonda yapılan aramada, bir adet 9 mm Browning tabanca ve bir adet Tokarev marka makineli tüfek ele geçirilirken, polis gerekli incelemelerin yapıldığını ve bunun Santa Rosa Festivali sırasındaki dini geçit törenine yönelik bir saldırı olmadığını açıklamıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tutuklamaların ardından şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya ulaşılamadı ve yetkililer, adi suçlar ve silah kaçakçılığı suçlamalarına yoğunlaştı.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Polis tarafından yapılan açıklamada, 22 ve 40 yaşlarındaki Türk vatandaşlarının isimlerinin Barış Kaya ve Abdullah Atik olduğu açıklandı.
Il Post gazetesinde yer alan habere göre, Kaya ve Atik'in "Daltonlar" suç örgütü ile bağlantılı oldukları düşünülüyor.
Savcılar, Kaya ve Atik'in Viterbo'da bulunan başka bir suç örgütü lideri İsmail Atiz (Hamuş) ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.