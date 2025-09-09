İtalya bu haberlerle çalkalanıyor: 'Türk mafyalar' olayında yeni detaylar! Cezaevinden kaçırma planı

İtalya'daki Santa Rosa Festivali sırasında iki Türk vatandaşı Barış Kaya ve Abdullah Atik, "festivale yönelik saldırı" şüphesiyle tutuklandı. İtalya'yı ayağa kaldıran olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kaya ve Atik’in, "Daltonlar" suç örgütü ile bağlantılı oldukları düşünülüyor. Savcılar, Kaya ve Atik’in Viterbo’da bulunan başka bir suç örgütü lideri İsmail Atiz (Hamuş) ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta, İtalya'nın Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde iki Türk vatandaşı, Santa Rosa Festivali'ne yönelik saldırı şüphesiyle makineli tüfekler ve tabancalarla yakalanmıştı.

Türk vatandaşlarının kaldığı pansiyonda yapılan aramada, bir adet 9 mm Browning tabanca ve bir adet Tokarev marka makineli tüfek ele geçirilirken, polis gerekli incelemelerin yapıldığını ve bunun Santa Rosa Festivali sırasındaki dini geçit törenine yönelik bir saldırı olmadığını açıklamıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tutuklamaların ardından şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya ulaşılamadı ve yetkililer, adi suçlar ve silah kaçakçılığı suçlamalarına yoğunlaştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından yapılan açıklamada, 22 ve 40 yaşlarındaki Türk vatandaşlarının isimlerinin Barış Kaya ve Abdullah Atik olduğu açıklandı.

Il Post gazetesinde yer alan habere göre, Kaya ve Atik'in "Daltonlar" suç örgütü ile bağlantılı oldukları düşünülüyor.

Savcılar, Kaya ve Atik'in Viterbo'da bulunan başka bir suç örgütü lideri İsmail Atiz (Hamuş) ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Savcıların iddiasına göre Kaya ve Atik, Daltonlar ve Casperlar arasında süren kan davası nedeniyle İsmail Atiz'i öldürmek için kente geldi. İki çete arasında yaşanan çatışmalar nedeni ile Casperlar üyesi Ahmet Cangi ocak ayında öldürülmüş, 2 Ağustos'ta ise İspanya'nın Marbella kentinde Dalton çetesinden Caner Koçer infaz edilmişti. Koçer'in İspanya'da sokak ortasında öldürülmesinin ardından Daltonlar ve Casperlar arasındaki gerginlik yeniden alevlenmişti.

Hürriyet'in haberine göre; Bir başka iddiaya göre ise Kaya ve Atik, Atiz'i cezaevinden kaçırmaya çalışmak için Viterbo'da bulunuyordu.

Avukatları, tutuklanan iki Türk için ev hapsi talebinde bulundu.

Daltonlar lideri Beratcan Gökdemir ile Casperlar lideri İsmail Atız

Öte yandan; Barış Boyun da Türkiye'nin cinayet, tehdit, suç örgütü kurma ve silah bulundurma suçlamalarıyla hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emriyle yakalanmıştı.

Atiz ise 26 Ağustos'ta, Türkiye'nin kara para aklama ve gasp suçlamalarıyla çıkardığı uluslararası tutuklama emri üzerine Viterbo'nun merkezindeki bir pansiyonda tutuklanmıştı.

Barış Boyun

MELONİ'DEN TEBRİK

Başbakan Giorgia Meloni gerçekleştirilen operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo'da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi'yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan'ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli şekilde kutlamamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İSİMLER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde son dönemde çoğu kırmızı bültenle aranan çok sayıda çete üyesi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Son olarak temmuz ayında Daltonlar çetesiyle bağlantılı bir kişinin Gürcistan'da yakalandığı açıklandı. Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi Polonya'dan, firari Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi.