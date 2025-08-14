İtalyanların makarna yapma sırrı ortaya çıktı! Meğer haşlama suyunu böyle tercih ediyorlarmış

Makarna, dünyanın en sevilen yemeklerinden biri. Ancak uzmanlara göre doğru pişirme yöntemi sanıldığı kadar basit değil. İtalyan aşçılar, makarna haşlarken yapılan en yaygın hataları açıkladı. Bakın hepimizin yaptığı o hata neymiş…

Makarna pişirmenin haşlama suyundan başladığını söyleyen İtalyan aşçılar tüm inceliklerini anlattı.

SUYU GÖZ KARARI KOYMAYIN

Uzmanlara göre her 450 gram makarna için yaklaşık 1,9 litre su kullanılması gerekiyor.

"Ne kadar çok makarna pişirirseniz, topaklanmayı önlemek için o kadar fazla su kullanmalısınız" diyorlar.

MAKARNAYI KAYNATTIĞINIZ SUYUNUN SICAKLIĞI DA ÖNEMLİ

Suyu kaynatmadan önce kullanılan suyun sıcaklığı da önemli.

İtalyan aşçılar, ılık ya da sıcak suyun daha hızlı kaynadığını ancak çözünmüş mineraller nedeniyle suya hafif metalik bir tat verebileceğini belirterek soğuk suyla başlamayı tavsiye ediyor.

TUZ EKLEYİN, YAĞ EKLEMEYİN

Kaynama noktasına ulaştıktan sonra suya 1-2 çay kaşığı tuz eklenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, yağ kullanımını ise önermiyor.

