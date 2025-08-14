İtalyanların makarna yapma sırrı ortaya çıktı! Meğer haşlama suyunu böyle tercih ediyorlarmış
Makarna, dünyanın en sevilen yemeklerinden biri. Ancak uzmanlara göre doğru pişirme yöntemi sanıldığı kadar basit değil. İtalyan aşçılar, makarna haşlarken yapılan en yaygın hataları açıkladı. Bakın hepimizin yaptığı o hata neymiş…
Makarna pişirmenin haşlama suyundan başladığını söyleyen İtalyan aşçılar tüm inceliklerini anlattı.
SUYU GÖZ KARARI KOYMAYIN
Uzmanlara göre her 450 gram makarna için yaklaşık 1,9 litre su kullanılması gerekiyor.
"Ne kadar çok makarna pişirirseniz, topaklanmayı önlemek için o kadar fazla su kullanmalısınız" diyorlar.