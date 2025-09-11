İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısnda şok detaylar! Babasıyla atış talimi yapmış...

İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin, pompalı tüfek kullanmayı avcılık meraklısı babasından öğrendiği, hatta onunla birlikte atış talimi yaptığı belirlendi. İşte detaylar...

İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın, bir süre önce internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği, yakalanmadan kısa süre önce bu patlayıcıları kullandığı belirlendi

2 POLİS ŞEHİT OLDU 3 KİŞİ YARALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı. E.B'nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.

SALDIRIYI İZLEDİĞİ VİDEOLARDAN ESİNLENEREK HAZIRLAMIŞ...

Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan E.B'nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi. Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilen E.B'nin, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı.

BABASIYLA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

E.B'nin babası N.B'nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu da küçük yaşlardan beri ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı N.B'den öğrendiği, baba ve oğlunun İzmir'in Urla ve Karaburun'daki alanlarda atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

SON ZAMANLARDA İÇİNE KAPANIKMIŞ

Lise öğrencisi E.B'nin yaklaşık 1 yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı belirlendi. Baba N.B, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun ruh halinin son 8 ayda değiştiğini, içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini anlattı. Anne A.B. de oğlunun terör örgütlerinin videolarını izlediğini fark ettiğinde "Seni polise söyleyeceğim" dediğini ancak sorunu kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarına ifadesinde yer verdi.

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan E.B'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin saldırganla sosyal medyada etkileşim halinde olduğu saptandı.