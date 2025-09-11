İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısnda şok detaylar! Babasıyla atış talimi yapmış...
İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin, pompalı tüfek kullanmayı avcılık meraklısı babasından öğrendiği, hatta onunla birlikte atış talimi yaptığı belirlendi. İşte detaylar...
İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın, bir süre önce internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği, yakalanmadan kısa süre önce bu patlayıcıları kullandığı belirlendi
2 POLİS ŞEHİT OLDU 3 KİŞİ YARALANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı. E.B'nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.
SALDIRIYI İZLEDİĞİ VİDEOLARDAN ESİNLENEREK HAZIRLAMIŞ...
Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan E.B'nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi. Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilen E.B'nin, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı.