İzmir’de korkunç olay: 12 yaşındaki kız çocuğuna akranlarından acımasızca dayak! ’Ya Ahmet Minguzzi gibi vefat etseydi?’

"KİMSENİN ÇOCUĞU KİMSENİN BOKS TORBASI DEĞİL"

B.T.'nin annesi Fatma Sivrikaya, yaşanan olayı öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadığını belirtti. Sivrikaya, "Görevim dolayısıyla Manisa'dan buraya geldim. Ayın 8'inde kızımı okula kaydettirdik. Ayın 11'inde bu olay oldu. Ben devlet tiyatrolarında güvenlik olarak çalışıyorum. Orada çalıştığım esnada kızım beni aradı. 'Anne, beni sıkıştırdılar' dedi. Ama ben böyle ciddi bir olay olduğunu düşünmediğim için yine de izin aldım, geldim. Bu kadar ciddi bir olay olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra videolara baktım. Arkadaşlarını aradım hemen. Bir tane kız arkadaşı, küçük o daha. Hemen onu aradım. Dedim, 'Video varmış, hemen bana atman lazım, delil olarak kullanacağız.' Videoyu görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kişi kişiye kavga etseler, tek tek kavga etseler bu kadar önemsemezdim. Ama tek başına hepsi birden kızıma çullanmış, 10 kişiye yakın. Bunlar hakkında şikayetçi de oldum. Videoda ismini bilmediğim, bulunabilecek diğer kişiler varsa onlardan da şikâyetçiyim. Kimsenin çocuğu sahipsiz değil. Ben bu çocuğu sokakta bulmadım, tek başıma büyüttüm. Yıllarca o çocuk için emek çektim. Gündüz bir otelde, gece bir otelde baristalık yaparak büyüttüm ben o çocuğu. Kimsenin çocuğu kimsenin oyuncağı değil, kimsenin çocuğu kimsenin boks torbası da değil" dedi.