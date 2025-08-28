İzmir’de polis memuruna ’cinsel saldırı’ suçundan verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası onandı

31 Ocak 2024'te Uzundere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle KADES uygulamasından yardım isteyen Büşra K., polis ekiplerince evinden alınarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadesi alınan Büşra K., polis memuru Süleyman Ay'ın uygunsuz söz ve davranışlarda bulunduğunu, eve bırakıldığı sırada ise evine girerek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Kendini korumak isteyen Büşra K., Ay'a ait tabancayı ateşleyerek polis memurunu yaraladı ve komşularından yardım istedi.

POLİS AÇIĞA ALINDI, BÜŞRA K. BERAAT ETTİ

Olay sonrası polis memuru Ay açığa alınırken, gözaltına alınan Büşra K. savcılık sorgusunun ardından tutuklandı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede Süleyman Ay için 36,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ay, 'Cinsel saldırı' suçundan 9 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Büşra K.'nin kendini savunmak amacıyla hareket ettiğine hükmederek beraatine karar verdi.

KARAR İSTİNAFTA ONANDI

Tarafların itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne taşındı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığına hükmederek cezayı onadı. Böylece polis memuru Ay'a verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.