İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! Meğer arkadaşlarına olay öncesi söylemiş! "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim"

DEAŞ VİDEOLARI İZLEMİŞ 16'lık katil Eren Bigül'ün cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği ve ideoloji ile saldırı videoları izlediği, ayrıca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi. İncelemeler sonucu, Eren Bigül'ün izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı tespit edildi.

ARKADAŞLARINA 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM DEMİŞ 16'lık katilin okulda akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. Eren Bigül'ün saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağın da bulunan polis merkezini hedef seçtiğini belirlendi.