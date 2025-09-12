İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! Meğer arkadaşlarına olay öncesi söylemiş! "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim"
EAŞ'ın yalnız kurt eylemi olduğu düşünülen saldırının şüphelisi 16 yaşındaki Eren Bigül'ün, örgütün videolarına sempati duyduğu belirlendi. Saldırı öncesi kalabalık bölgelerde keşifler yapan Eren Bigül'ün, akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği de ortaya çıktı. İşte şoke eden detaylar...
8 Eylül Pazartesi günü sabahı 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül'ün pompalı tüfekle saldırdığı Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit düşürken, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ise yaralandı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Saldırgan ile çatışmaya giren Aydemir olay yerinde şehit düştü. Saldırgan Eren Bigül de polisler tarafından bacaklarından ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.
EREN BİZE SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 16 şüpheli, 10 Eylül Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin tamamının saldırganın akran yakınları olduğu, yapılan sorguda ise saldırıyla ilgili Eren Bigül'ün kendilerine bilgi vermediğini söyledi.
EREN BİGÜL'ÜN İFADESİ ALINMADI
Eren Bigül'ün hastanedeki tedavisi devam ederken, henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, aralarında saldırganın babası Nuhver Bigül, annesi Aysel Bigül'ün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye sevk edildi.