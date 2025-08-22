Japon fenomen Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi!
Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto YouTube’da çektiği videolar ile ünlendi. Türkiye'de fahri Zeytinburnulu bile ilan edilen Yoshi, önceki gün sosyal medyada yaptığı açıklamada, oturma izni başvurusunun reddedildiği ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını söyledi. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yoshi'nin oturum izninin çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle reddedildiği belirtildi.
Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye'ye yerleşti. YouTube'da çektiği videolar ile ünlenen Yoshi, geçtiğimiz senelerde fahri Zeytinburnulu bile ilan edildi.
Japon fenomen önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını söyledi.
Yoshi Enomoto paylaşımında "Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye" ifadelerine yer verdi.