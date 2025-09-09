Jeologlar şokta: Bu gizemli tünelleri insanlar yapmadı! Meğer...

İlk kez jeoloji profesörü Heinrich Frank tarafından fark edilen yapılar, 600 metreyi aşan uzunlukları ve 1,8 metreyi bulan yükseklikleriyle dikkat çekiyor. Duvarlarında görülen dev pençe izleri ise tünellerin gizemini çözmede kritik rol oynuyor.

2018'de Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu devasa yapılar Pleistosen çağında yaşamış olan dev tembel hayvan türüne (Megatherium) ait. Filler kadar büyük olan bu hayvanların güçlü kolları ve keskin pençeleri, kazı için oldukça uygundu. Bazı tünellerin nesiller boyu kullanıldığı, hatta barınak veya korunak işlevi gördüğü düşünülüyor.

ABD'deki White Sands Ulusal Parkı'nda bulunan ayak izleri ise insanların bu devlerle karşılaştığını kanıtlıyor. Hatta izler, avcılık amacıyla takip edildiğini düşündürüyor.

Bugün Güney Amerika'da 1500'den fazla paleotünel kayıt altına alındı. Bilim insanları, bu yapıları yalnızca hayvanların değil, ekosistemlerin de şekillenmesinde önemli bir iz olarak değerlendiriyor. Dev tembellerin yer altındaki bu mirası, buz çağının bilinmeyen yönlerini aydınlatıyor.