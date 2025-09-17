Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan cinayetinde şok iddia! Meğer öldürmeden önce 750 bin TL kredi çektirmiş...
Aksaray'da dondurma dolabında cesedi bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın ölümüyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Olayın sıradan bir cinayet olmadığı, arkasında 750 bin TL'lik bir para trafiği olduğu öne sürülüyor. Gelen ilk raporlar, cinayetin ardındaki kan donduran planı gözler önüne seriyor.
İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan 20 Ağustos'tan itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış dondurma dolabını fark etti. Polis, dolabı açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğunu saptayan polis, Kahya'yı 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakaladı.
"BENİ SOĞUK HAVA DEPOSUNA SOKUP..."
Yaşar Can Kahya, ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi. Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobiliyle elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı, ancak bu atışlar nereye gitti görmedim. Boğuşurken ikimizde yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme atım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.
CESEDİ DOLABA KOYUP, ÜZERİNE DONDURMA YERLEŞTİRMİŞ
Tekin Atılgan'ın cesedini brandaya sarıp, sandalye ile taşıyarak dondurma dolabının içine koyduğunu anlatan Kahya, şunları söyledi: "Dikkat çekmemesi adına diğer dolaplarda bulunan dondurmalardan yerleştirdim. Sonra dolabı fişe taktım ve yerleştirdim. Silahı çelik kasaya koydum. Tekin'in çantasını ve şişeler ile otomobilin anahtarını alıp, iş yerinden çıktım. Tekin'in otomobiliyle iş yerinden ayrıldım. Çanta ve şişeleri, yolda bir yere attım. Eve gittim, çocuğum ve eşim uyuyordu. Önce banyo yaptım, kan lekeli kıyafetimi de evde çöpe attım. Sabaha kadar uyanık kaldım. Sabaha karşı, evdeki çöpten alıp Adana yolunda çöpe attım."