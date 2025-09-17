Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan cinayetinde şok iddia! Meğer öldürmeden önce 750 bin TL kredi çektirmiş...

'KAMERANIN ARIZALI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ'

Yaşar Can Kahya'nın olay anına ait kamera kayıtlarını sildiğini öne süren Şeker, "Polis, olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarını bulamadı. Kameranın arızalı olduğu öne sürüldü. Ancak polisin yaptığı tespitte, kameraları kırarak çöpe atmış. Karşı iş yerine ait olay yeri görüntülerinde, kırık sandalye ve kanlı elbiseleri çöpe attığı belirlendi. Atılgan'ı derin dondurucun arkasına önce koymuş, üstüne iade edilmiş dondurmaları üzerine istiflemiş, sonra 3 işçi çağırıp Tekin'i taşıttırmış. İşçiler, dolap için 'Bu neden bu kadar ağır demiş' Sonrasında Aksaray'da belirli bir süre dolaştırdıktan sonra Aksaray'a 40-45 kilometre uzaklıkta, Niğde yakınlarında yakma girişiminde bulunmuş. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok ciddi ve detaylı bir çalışma yürüterek şu anda dosyanın içerisinde bu sanığı, caninin, planlayarak tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ceza alması ve ağırlaştırılmış müebbet alması için gerekli tüm detayları dosyanın içine sunmuşlar. Silinen kamera görüntüleri geri getirilebilir" diye konuştu.