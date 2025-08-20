Jrokez kullanıcı adlı Oğuzhan Dalgakıran’a Fenerbahçe’den duygusal veda: Maç öncesi dev ekranlara verildi!

Sosyal medya platformu Kick üzerinden ‘Jrokez’ kullanıcı adı ile yayınlar yapan Oğuzhan Dalgakıran Ankara’daki evinin balkonundan düşerek feci şekilde can vermişti. Dalgakıran son yayınında Fenerbahçe-Benfica maçına gideceğini ifade ederek “Yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getiriyorum” demişti. Fenerbahçe ise Benfica maçı öncesi Dalgakıran’ı unutmadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşam Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesi öncesi Ankara'daki evinin 12. katından düşerek hayatını kaybeden 'Jrokez' adı ile tanınan Oğuzhan Dalgakıran için stadyumda bir anma düzenledi.

FENERBAHÇE'DEN SON VEDA

Fenerbahçe, Benfica maçı öncesi vefat eden Oğuzhan Dalgakıran'ı unutmayarak duygulandıran bir harekette bulundu.

Sarı lacivertli ekip genç taraftarını stadyumun dev ekranından paylaştı. Stadyumu dolduran tüm taraftarlar ise Dalgakıran'ı ayakta alkışlayarak, hüzünlü bir veda gerçekleştirdi.

MAÇA GİDECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİ

Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünden önceki yayınında, "Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim" ifadelerine yer vermişti.