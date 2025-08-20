Jrokez kullanıcı adlı Oğuzhan Dalgakıran’a Fenerbahçe’den duygusal veda: Maç öncesi dev ekranlara verildi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşam Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesi öncesi Ankara'daki evinin 12. katından düşerek hayatını kaybeden 'Jrokez' adı ile tanınan Oğuzhan Dalgakıran için stadyumda bir anma düzenledi.