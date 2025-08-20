Jrokez Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ağlatan paylaşım: Birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle!

Öte yandan acı olayın ardından konuşan apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan ise, "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi.

Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabii ki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" demişti. Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.