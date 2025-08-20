Jrokez Oğuzhan Dalgakıran’ın eşinden ağlatan paylaşım: Birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle!
Genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşmüş, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Dalgakıran dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı eş Aleyna Dalgakıran ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: Birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle!
Kahreden olay geçtiğimiz günlerde Ankara Eryaman'daki sitede yaşandı. Akşam saat 18.05'te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yollandı.
Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dalgakıran kurtarılamadı. Dalgakıran'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin'e son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu, Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Talihsiz genç adamın eşi Aleyna Dalgakıran ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Eşinin mezarını ziyaret eden acılı eş, herkesi ağlattı. Eşinin çiçeklerle dolu mezarını paylaşan Aleyna Dalgakıran, ''Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle. Şans meleğin burada meleğim benim'' notunu yazdı.