Jrokez’e veda: Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Tabutu Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı
Ankara’da 'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Dalgakıran'ın cenazesi memleketi Mersin'de gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi...
Ankara'da 'Jrokez' lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (26), 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç yayıncının cenazesi memleketi Mersin'e getirildikten sonra bugün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenle, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi.
Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Törene katılan sevenleri, Dalgakıran'ı son kez omuzlarında uğurlarken, dualar eşliğinde toprağa verildi.
"DEĞERLİ BİR KOMŞUMUZDU, GÖRDÜĞÜ YERDE SELAM VERİRDİ"
Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan, "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi.