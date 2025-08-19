Jrokez’e veda: Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Tabutu Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı

Ankara’da 'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Dalgakıran'ın cenazesi memleketi Mersin'de gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi...

İHA

Ankara'da 'Jrokez' lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (26), 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç yayıncının cenazesi memleketi Mersin'e getirildikten sonra bugün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenle, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi.

Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Törene katılan sevenleri, Dalgakıran'ı son kez omuzlarında uğurlarken, dualar eşliğinde toprağa verildi.

"DEĞERLİ BİR KOMŞUMUZDU, GÖRDÜĞÜ YERDE SELAM VERİRDİ"

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan, "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi.

Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabii ki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum.

İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" demişti.

Öte yandan Dalgakıran, olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı...