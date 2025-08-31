Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 Yaşındaki Hilal’i takip ediyormuş...

Acı olay İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan bir kafede meydana geldi. Ayberk Kurtuluş (20), kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile kız arkadaşını vurduktan sonra intihar eden Kurtuluş'un, 9 adam yaralama 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayberk Kurtuluş’un bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Hilal’i telefonundaki canlı konum takibi uygulamasından takip ettiği ortaya çıktı.

Acı olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Kurtuluş'un, 9 adam yaralama 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.