Kapalıçarşı’da 23 iş yerine 'kaçak pırlanta' operasyonu: Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira...

İstanbul’da yürütülen kaçak pırlanta operasyonunda Kapalıçarşı’daki 23 iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 13:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye sokulan pırlanta ve değerli taşları satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 155 kilo 602 gram değerli taş, 1.359 karat pırlanta ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu açıklandı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de baskın düzenlendi. Toplam 23 iş yerinde yapılan aramalarda 40 şüpheli gözaltına alındı.