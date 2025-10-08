Son dakika | Kapalıçarşı’daki milyarlık kaçak pırlanta operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Hong Kong - Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hattı...

MESAJLAR ÇÖZÜLDÜ

Maneshi'nin cep telefonunda yapılan incelemeler, İstanbul'un mücevher piyasasının kalbinin attığı Fatih'te bulunan Nur-u Osmaniye Caddesi ve Kapalıçarşı'da bulunan çok sayıda mücevher şirketinin alış veriş yaptığını ortaya çıkardı. Söz konusu bu pırlantacıların Maneshi'ye yurt dışından verdiği değerli taşlarla ilgili siparişler, fiyatlar ve teslimat bilgilerine ilişkin çok sayıda mesaj çözüldü.

ÜZERİNDEN PIRLANTALAR ÇIKTI

Maneshi'nin üzerinde 2 sayfadan oluşan üzerinde alıcı olduğu değerlendirilen kişilerin isimleri, lakapları, telefon numarası, ağırlık bilgisi, tutarı ve tahsil edilme durumlarını içeren belgelere rastlandı. Üzerinden şeffaf kilitli poşetler içerisinde daralı ağırlıkları 305.72 gram olan pırlanta olduğu değerlendirilen taş suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin dolar nakit para ele geçirildi.