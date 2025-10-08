Son dakika | Kapalıçarşı’daki milyarlık kaçak pırlanta operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Hong Kong - Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hattı...
Son dakika haberi... İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirilen kaçak pırlanta operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre 1 milyar 250 milyon liralık pırlanta ve değerli taşın el konulduğu soruşturmada, Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden satın alınan değerli taşların havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi veya kurye üzerinde yurda sokulduğu saptandı. Şebekenin yöneticisi “Big Boss” lakaplı Hadii Gulroozi’nin yardımcısı İranlı Abbas Maneshi ve bağlı olduğu kuryeler İstanbul’da adım adım izlendi. Girdikleri her pırlantacı ve yaptıkları teslimatlar kayıt altına alındı.
Son dakika... İranlı Abbas Maneshi'nin telefonundan birçok mücevheratçı ile yurt dışından getirttiği pırlantalara ait paketlerin teslimat ve konum bilgileri çıktı.
Grubun "İst cet belgi" isimli bir whatsapp grubu kurarak Türkiye'deki mücevheratçıların siparişlerini buradan takip ettikleri saptandı. Yerli mücevher firmalarının kaçak yolla mücevher ticaretinde, hem daha yüksek kar marjı elde edebilmek hem de vergi, ruhsat ve izin yükümlülüklerinden sıyrılmayı amaçladığı öğrenildi.
Örgüt lideri
İstanbul'da geçtiğimiz ağustos ayında kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Tutuklanan isimler arasında Nur-u Osmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de yer aldı. SABAH, İstanbul'un mücevher sektörünün can damarı olan Kapalıçarşı'daki mücevher operasyonunun ayrıntılarına ulaştı.