Karabük ve Kastamonu’da orman yangını: Kara yolu ulaşıma kapatıldı!

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ve Karabük’ün Safranbolu ve merkeze bağlı Aladağ mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi. Öte yandan, duman altında kalan Kastamonu-Karabük kara yolu, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

AJANSLAR

Kastamonu'nun Araç ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale 2'nci günde de sürüyor. Karabük-Kastamonu kara yolu duman altında kalırken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Pazar günü öğle saatlerinde Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale başladı. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangın nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda yoğun duman oluştu. Alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi.

KARABÜK'TE ART ARDA YANGINLAR

Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor. Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde de yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyünden başlayarak Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyüne sıçrayan yangının ardından merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde de yangını çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemleri almaya başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.