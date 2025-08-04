Karabük'te şok olay! Çıkan yangında karı-kocanın cansız bedeni bulunmuştu! Meğer cezaevinden çıkıp...

Karabük'te yaşanan trajik olayda, bir apartman dairesinde çıkan yangında cansız bedenleri bulunan Semra Derya ve boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Derya'nın ölümüyle ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. Olayın aydınlatılmasıyla birlikte, Mehmet Derya'nın cezaevinden izinli çıktığında... İşte şok olayın detayları

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 14:19 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2025 15:15

Karabük'ün Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangında boşanma aşamasında olan çift hayatını kaybetti. Olay, 3 Ağustos sabahı komşuların kavga seslerini duymasının ardından evden dumanlar yükselmesiyle ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde Semra Derya ve Mehmet Derya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP EVİ ATEŞE VERDİ Yapılan ilk incelemelerde, çiftin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Mehmet Derya'nın Karabük Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu ve 1 Ağustos tarihinde 10 günlük izinle dışarı çıktığını tespit etti. Mehmet Derya'nın geçmişte "tehdit", "kadına karşı basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından sabıkasının bulunduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Eşi Semra Derya ise ocak ayında boşanma davası açmıştı.