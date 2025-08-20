Karaman’da 966 motosiklet denetlenirken 401 sürücüye ceza yazıldı

966 MOTOSİKLET DENETLENDİ

Yapılan denetimlerde 54 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmaktan, 219 sürücüye koruma başlığı/kask kullanmamaktan, 12 sürücüye ters yönde araç kullanmaktan, 4 sürücüye şerit ihlali ve makas atmak suretiyle araç kullanmaktan, 5 sürücüye polis ikazına uymamaktan, 4 sürücüye yaya yolunda araç kullanmaktan, 9 sürücüye seyir halindeyken telefonla konuşmaktan, 18 sürücüye plakasız veya standart dışı plakalı araç kullanmaktan, 13 sürücüye teknik değişiklik yapılmış araç kullanmaktan, 9 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 17 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 37 sürücüye de diğer trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.