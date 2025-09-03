Karaman’da bakımevinde şiddet skandalı: ‘Ben kıyamazken nasıl dövebilirler’

'ŞİDDETİ KAMERA KAYITLARINDA GÖRDÜK'

10 ay önce eşinin vefatının ardından sağlık sorunları ve ameliyat olması gerektiği için yüzde 88 engelli oğlu Enes Güder'in özel bir bakımevine yerleştirdiğini söyleyen Şükran Cingöz, "Oğluma biz eşimle birlikte bakıyorduk. Ama eşim vefatından sonra ben tek başıma Enes ile baş edemedim. Çok zor bir durumdaydım ameliyat olmak zorundaydım. Sağlık sorunlarım vardı bu yüzden bakımevine yatırmak zorunda kaldım. Bakım evine yatırdıktan sonra kurumdan hiç memnun kalmadık. Enes bize beni dövüyorlar, tokat atıyorlar diye söylüyordu. Bizler ilk başta alışma evresinde olduğu için inanmadık. Burada kalmak istemediği için bizi kandırıyordur diye düşündük. Daha sonra çevreden kurum ile alakalı dedikodulardan bahsedildi. Biz de Karaman Valisinin sosyal medya hesabına yazarak durumu anlattık. Valilik bize dönüş yaptı ve konu ile ilgilenileceği söylendi. Daha sonra savcılık soruşturma başlatmış. Bizim de sonradan haberimiz oldu bu görüntülerden. Biz savcılıktan dosyamızı istedik görüntülere ulaştık. Ulaştığımız görüntülerde böyle tekmelerle tokatlarla hastaların dövüldüğünü gördük. Şiddet uygulayanlardan şikayetçi olduk" diye konuştu.