Karpuz sandılar: Arkasından 110 bin yasaklı madde çıktı!
Samsun’da narkotik ekipleri, karpuz yüklü bir kamyonette gizlenmiş 110 bin 466 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 TL nakit para ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çok yönlü araştırmalar ve teknik takip sonucu, farklı bir ilden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Üç gün süren planlı operasyon kapsamında şüpheli araç, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi'nde durduruldu.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda araçta bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.