Karpuz sandılar: Arkasından 110 bin yasaklı madde çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çok yönlü araştırmalar ve teknik takip sonucu, farklı bir ilden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Üç gün süren planlı operasyon kapsamında şüpheli araç, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi'nde durduruldu.