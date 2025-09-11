Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişi ölmüştü! Telefon dökümü incelendi: 14.6 saniyelik görüşme tespit edildi

TELEFON KAYITLARINA YANSIDI: OTEL YETKİLİLERİNE MÜŞTERİLERDEN ÖNCE HABER VERDİ

Mahkemedeki savunmalarında otelle ilgili hiçbir yetkisinin olmadığını iddia eden ve ayrıca otelin yönetim kurulu üyesi de olan Hacıbekiroğlu'nun Whatsapp grubunda otelin asansörlerine ilişkin teknik personellere direktifler verdiği tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlarda otel müdürü Zeki Yılmaz'ın otel yetkililerine müşterilerden önce haber verdiği de telefon kayıtları ile ortaya çıktı.